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Mahkeme bilirkişi raporunu yok saydı

Danıştay 6'ncı Dairesi, bilirkişi raporunu görmezden geldi. Mahkeme, İstanbul Kadıköy'deki yat limanının yapılaşmasına karşı belediyenin yaptığı itirazı haksız buldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sonuç alana kadar itirazlara devam edeceklerini söyledi.

Mahkeme bilirkişi raporunu yok saydı

Yeşil alanların bir bir yok edildiği İstanbul'da sıra sahillere geldi. O sahillerden biri de Fenerbahçe - Kalamış arasında bulunan Yat limanı ve sahili.

Toplam 11 bin 460 metrekare olan bu alan 2014 özelleşmişti. Kadıköy Belediyesi de bu alanın özelleştirilmesine karşı mücadele başlatmıştı.

Özelleştirme ile birlikte burada yapılaşmanın da önü açılmış oldu. Buraya yüksek katlı konutlar ve ticaret alanlarının yapılması öngörüldü. Ancak Kadıköy Belediyesi burada hem tarihi koyun bozulması açısından hem de yoğunluğun artması açısından bu projeye itiraz etti

İtiraz üzerine konu yargıya taşındı. Davaya bakan mahkeme heyeti, itirazlara konu alan başlıkların araştırılması için "Bilirkişi Raporu" istedi. Konusunda uzman 5 bilirkişi raporu hazırladı ve belediyenin itirazlarını haklı buldu.

Raporda ayrıca, "Kadıköy’de Yat Limanının büyütülerek inşai faaliyette bulunulması proje alanındaki hava koridorlarını ve dolayısıyla hava dolaşımını daha fazla kesecektir. Kadıköy’de hassas ve sağlıksız olan hava kirliliği düzeyi artarak kötü ve tehlikeli düzeylere yükselebilecektir" ifadeleri de yer aldı.

Ancak Danıştay 6'ncı Daire Mahkemesi, bu rapora rağmen belediyenin itirazını reddetti. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, bölgede olası bir yapılaşmaya karşı itirazların sonuç alana kadar devam edeceğini kaydetti. 

Nuhoğlu, mahkemelerin karar verirken kamu ihtiyaç ve taleplerin göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Şengül DERİN

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Kadıköy #kadıköy belediye başkanı aykurt nuhoğlu #ulusal kanal #Gökhan Çelik #fenerbahçe yat limanı
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