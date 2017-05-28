Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Manchester'daki terör saldırısı

Saldırının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik operasyon kapsamında Gorton bölgesinde 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi

Manchester'daki terör saldırısı

 İngiliz polisi Manchester’ı hedef alan terör saldırı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik yapılan bir dizi operasyon kapsamında Gorton bölgesinde 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden 22’sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Manchester’ın Rusholme ve Gorton bölgelerinde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi dün itibariyle düşürülmüştü.
Manchester saldırısının faili Salman Abedi’nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #polis #Londra #manchester #gözaltı #ingiltere
banner863
Önceki Haber
Kocaeli'de trafik kazası: 8 yaralı
Sonraki Haber
Ligue 1'e yükselen son takım Troyes
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.