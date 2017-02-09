Manisa'da ev yangını

- Turgutlu'da üç katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı bir apartmanın zemin katında bulunan evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde üç katlı bir apartman dairesinde sobadan çıkan kıvılcımların perdeye sıçraması sonucu yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, Şaban Kaplan ve dumandan etkilenen Sabriye Kaplan binayı hemen terk etti.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sabriye Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.



