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Manken Burcu Çağlayan davasında beraat

- Antalya'daki davada tutuksuz yargılanan Başer Ö. beraat etti

Manken Burcu Çağlayan davasında beraat

ANTALYA (AA) - Antalya'da 7 yıl önce manken Burcu Çağlayan'ın balkondan düşerek ölümüyle ilgili davada dinlenen tanıkların, Çağlayan'ın daha önce cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine açılan davada tutuksuz sanık Başer Ö'nün beraatine karar verildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Başer Ö. katılmadı.

Sanığın avukatı Aziz Çetin, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Başer Ö'nün "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmadığına hükmederek, beraatine karar verdi.

Deri mağazasında mankenlik yapan 22 yaşındaki Burcu Çağlayan, Fener Mahallesi'nde 2010 yılı temmuz ayında İbrahim Tokgöz'ün (34) 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Savcının 4 yıl süren araştırması sonunda Tokgöz hakkında "kasten öldürme", arkadaşı Murat Ergüç hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İfadesi alınıp serbest bırakılan Tokgöz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tokgöz, geçen ay katıldığı duruşmada tutuklanmıştı.

Duruşmaya katılan tanıkların ifadelerinde Çağlayan'ın daha önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasında bulunması üzerine Başer Ö. hakkında dava açılmıştı.

Etiketler; #antalya #beraat #Burcu Çağlayan #manken
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