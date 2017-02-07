- Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, CHP Manisa Milletvekili Nurlu'nun kendisine silah çektiğini öne sürerek şikayette bulundu - İddiaları reddeden Nurlu "Şahsına iftira atılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, karşı dava açacağını" belirtti

MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde Gürol Hoşgör, "Kendisine silah çekip tehdit ettiği" iddiası ile CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu hakkında şikayetçi oldu. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Nurlu ise "Şahsına iftira atılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, karşı dava açacağını" söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Hoşgör, olayın geçen pazar günü Zafer Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandığını anlattı.

Bir otelin karşısında, arkadaşı ile sohbet ettiği sırada, arkasında "Silah mekanizması" sesi duyduğunu, dönüp baktığında CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ile göz göze geldiğini aktaran Hoşgör, "(İyi akşamlar vekilim) dedim, o da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve 15 metre ileride duran arabasına bindi. Ardından el işareti ile beni yanına çağırdı. Bana 'adam olacaksın, öldürürüm seni' derken silahı bana doğrultarak tehditler savurmaya başladı." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Salihli Merkez Karakoluna giderek Nurlu hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Hoşgör, olaydan bir gün sonra kendisini arayan milletvekilinin danışmanının, "Sizi IŞİD terör örgütü mensubu sandığı ve korktuğu için silah çekti" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

Hoşgör, olayın yaşandığı yeri gören otelin güvenlik kamerası görüntülerine polisin el koyduğunu ileri sürdü.

- "Karşı dava açacağız"

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise olayın yaşandığını ancak iddia edildiği gibi olmadığını, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulanacağını söyledi.

Nurlu, pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından, yemek yediği yerden ayrılırken ayakta bekleyen ve tavırlarından şüphelendiği iki kişi gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Kişilerden cephesi bana dönük olan kişi, sağ elini kaldırarak diğer kişiye bir şeyler fısıldamaya başladı. Şüpheli tavırlarla bir süre sonra ilerlemeye başladılar. Ülkemizin geçtiği süreci sizler de biliyorsunuz. Son dönemlerde milletvekillerimize fiili saldırılarda bulunuldu. Genel Başkan Yardımcımıza biliyorsunuz silahlı saldırıda bulunuldu. Genel Başkanımıza ciddi saldırılar, tehditler var. Sosyal medyada ciddi tehditler alıyoruz. Tabii bu endişeler karşısında ben de tedbir amacıyla biraz bekledikten sonra yürümeye başladım. O iki kişi de ayakta bana doğru bakıyorlardı. Ben de kendimi olası bir saldırı durumunda korumak amacıyla ruhsatlı tabancamın mermilerini namluya verdim, silahı cebime koyarak tekrar yürümeye başladım. İçlerinden bir tanesi bana 'iyi akşamlar vekilim' dedi. Ben de başımla selamı alarak otomobilime bindim."

Bu sırada, bu kişilerden birinin kendisi ile ilgili "selam almadığı" şeklinde olumsuz ifadeler kullandığını dile getiren Nurlu, "Aracımın camını açarak içlerinden birisini yanıma çağırdım. 'Arkadaşını ikaz etmesini' istedim. 'Bu saatte bu ıssız yerde durmanın doğru olmadığını' belirterek ilerlemeye başlarken, bu kez 'ne diyor o' dendiğini duydum. Otomobilimi durdurarak bu kez her ikisini de sertçe azarladım. Gerekirse polise gideceğimi söyledim. Olay bundan ibaret." şeklinde konuştu.

Olaydan sonra emniyet yetkililerinden, kamera kayıtlarına bakılmasını talep ettiğini aktaran Nurlu, "Ben şahsıma iftira atılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Dosya çok sabit. Görüntülerde de çok net görülecektir. Karşı dava açacağız." dedi.



