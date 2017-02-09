Nepal Devlet Başkanı'ndan anayasa krizi uyarısı

KATHMANDU (AA) - Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari'nin, seçimlerin gelecek yıl düzenlenmemesi halinde anayasal kriz çıkabileceği konusunda uyardığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Bhesh Raj Adhikari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bhandari'nin, seçim tarihinin belirlenmemesinin krize yol açabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Adhikari, 2015'de anayasayı yürürlüğe koyan mevcut kurucu meclisin görev süresinin, 12 Ocak'ta sona erdiğini ifade etti.

Federal ve eyalet meclisleri seçimlerinin yeni tüzüğe uygun yapılması gerektiğini söyleyen Adhikari, "Devlet Başkanı Bhandari, seçim tarihinin açıklanmasındaki gecikmenin bir krize yol açabileceği gerekçesiyle endişe duyuyor." dedi.

Bhandari'nin ayrıca seçimlerin zamanında yapılmaması halinde doğabilecek olası krize ilişkin hukukçulardan bilgi aldığı kaydedildi.

Nepal parlamentosu, siyasi partiler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle yıllardır ertelenen yeni anayasayı 16 Eylül 2015'te kabul etmişti.

Yeni anayasa, yedi yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i yedi eyalete ayırıyor. Aralarında Madhesilerin de bulunduğu bazı etnik gruplar, 2015'te eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.