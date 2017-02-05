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Ordu’da ev yangını

- Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Ordu’da ev yangını

ORDU (AA) - Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya Mahallesi’ndeki Avni Yanık’a ait evde henüz nedeni belli olmayan sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında evde mahsur kalan Sedat, Saffet, Sedanur ve Gülcan Üzüm itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Etiketler; #4 yaralı #ev yangını #fatsa #itfaiye
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