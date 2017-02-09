Özel Hava Alay Komutanlığı personeline ilişkin darbe girişimi davası

- Darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin davada sanık avukatlarının beyanı dinlendi - Üsteğmen Demir'in avukatı Aksoylu: - "Derdest olan birine yardım etmemek suç değil. O an kim ne tarafta, kim suçlu, müvekkilim bunları bilemezdi. Alay Komutanı 'Emre, bunlar hain. Çek silahını vur' emri verse ve Emre Demir bu emre uymasa ancak o zaman suçlu olduğu söylenebilir" - Astsubay Güngör'ün avukatı Bal: - "Sadece askeri reflekslerle hareket eden müvekkilimin birliğine gelmesi suç teşkil etmiyor"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada beyanı dinlenen sanık Üsteğmen Emre Demir'in avukatı İlter Aksoylu, "Derdest olan birine yardım etmemek suç değil. O an kim ne tarafta, kim suçlu, müvekkilim bunları bilemezdi. Alay Komutanı 'Emre, bunlar hain. Çek silahını vur' emri verse ve Emre Demir bu emre uymasa ancak o zaman suçlu olduğu söylenebilir." dedi.

Darbe girişimi sırasında Etimesgut'daki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 27 sanıklı davanın, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda yapılan dördüncü duruşmasının öğleden sonraki celsesinde, sanık avukatlarının beyanı alındı.

Sanıklardan Bakım Bölüğünde görevli Astsubay Çavuş Mustafa Güngör'ün avukatı Nurcan Bal, müvekkilinin iddianamede öne sürülenin aksine hiçbir olayın içinde yer almadığını savundu.

İddianamede Güngör'ün, helikopterlerin yedek parça ihtiyacını karşılayacak yardımcı personel olarak nitelendirildiğini belirten Bal, müvekkilinin bakımdan sorumlu olduğunu, teknik bir arızayı giderecek bilgisi bulunmadığını, depoda da helikopter yedek parçası olmadığını öne sürdü.

İddianamede müvekkili hakkında darbeden haberdar olduğu ve alaya geldiği ifadesinin bulunduğunu aktaran Bal, müvekkilinin suç tarihinde bir akrabasının kına gecesine katıldığını, dayısıyla birlikte evine dönerken alayın önünden geçtiklerini, müvekkilinin hareketlilik üzerine, "İhtiyaç olabilir" düşüncesiyle dayısından kendisini alaya bırakmasını istediğini ve kimsenin çağrısı olmadan alaya geldiğini söyledi.

Sadece askeri reflekslerle hareket eden müvekkilinin birliğine gelmesinin suç teşkil edemeyeceğini belirten Bal, Güngör'ün darbecilerle birlikte olmadığını, olaydan önce ve sonra da kimseyle görüşmeyip, kimseden emir almadığını savundu.

Bal, 7 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini talep ettiklerini bildirdi.

- "Yetki ve kudretinin farkında olsaydı"

Kıdemli Başçavuş Ramazan Gürkaynak'ın avukatı Ümit Yaşar da müvekkilinin 15 Temmuz'da evinde boya badana işleri yaptığını, komutanı Halit Kabil'in araması üzerine alaya geldiğini, emir üzerine helikopteri hazırladığını anlattı.

Alıkonularak Akıncı Üssü'ne götürülen Alay Komutanı Albay Ümit Tatan'ın helikopterde müvekkilini görüp, "Sen de mi Ramazan?" dediğini aktaran Yaşar, Tatan'ın bugün öğleden önce mahkeme huzurunda verdiği ifadede "Sen de mi darbecisin Ramazan?" şeklinde bu ifadeyi düzelttiğini ancak diğer tanıkların ilk ifadenin doğru olduğu yönünde beyanlarının bulunduğunu aktardı.

Müvekkilinin helikoptere bindirildikten sonra Alay Komutanının yanına gelerek, "Komutanım benim hiçbir şeyden haberim yok" dediğini, komutanın da ifadesinde bunu doğruladığını, korku ve panik halindeki müvekkilinin komutandan emir beklediğini dile getiren avukat Yaşar, "Nasıl Zekai Paşa yetki ve kudreti gereği Ömer Halisdemir'e Zeki Terzi'yi vurma emri verdi, keşke Alay Komutanı da kendi yetki ve kudretinin farkında olsaydı da müvekkilime 'Ramazan, silahını çek, beni kurtar' diye bir emir verseydi. Eğer müvekkilim böyle bir emri yerine getirmemiş olsaydı o zaman komutan, 'Ben böyle bir emir verdim. Benim emrimi yerine getirmedi' diyebilirdi. Müvekkilim de bunun hesabını verirdi." diye konuştu.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu savunan Yaşar, tahliye ve tutuksuz yargılama talep etti.

- "Askerin emre uyması suç değil"

Helikopter teknisyeni Astsubay Murat Yeşilyurt'un avukatı Mehmet Birol Bilgili de müvekkilinin emir doğrultusunda alaya geldiğini, yine emir üzerine Semih Terzi ile Diyarbakır'dan gelen timi Özel Kuvvetler Komutanlığına bırakan, ardından yaralanan Terzi'yi GATA'ya nakleden helikopterde bulunduğunu söyledi.

Bir askerin emre uyması değil uymamasının suç olduğunu dile getiren Bilgili, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu ve beraat talep etti.

Üsteğmen Emre Demir'in avukatı İlter Aksoylu da müvekkilinin amiri Dursun Varlı'nın çağrısı üzerine alaya geldiğini, suç içeren hiçbir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Alay Komutanı Tatan'ın müvekkili hakkındaki beyanlarına değinen Aksoylu, "Derdest olan birine yardım etmemek suç değil. O an kim ne tarafta, kim suçlu, müvekkilim bunları bilemezdi. Alay Komutanı 'Emre, bunlar hain. Çek silahını vur' emri verse ve Emre Demir bu emre uymasa ancak o zaman suçlu olduğu söylenebilir." diye konuştu.

Aksoylu, müvekkilinin darbecilerle birlikte olmadığını ve ilk fırsatta alayı terkettiğini söyledi.

Duruşmada tutukluluk halleriyle ilgili itirazlarını dile getiren diğer avukatlar da sanıkların tahliyesine, bu mümkün olmadığı takdirde ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Duruşma yarın sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edecek.







