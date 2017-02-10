Samsun'da bahşiş kavgası: 2 yaralı

- Atakum ilçesindeki bir otelde çalışanlar arasında çıkan bahşiş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesindeki bir otelde çalışanlar arasında çıkan bahşiş kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Onur T. (24), İsmail A. (45) ve Bircan D'nin (50) arasında bahşişlerin paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T, otelin mutfağından aldığı bıçakla İsmail A'yı göğüsünden, Bircan D'yi ise karın boşluğundan bıçakladı. Ağır yaralanan İsmail A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Bircan D. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



