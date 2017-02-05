Şehitlerin isimleri parklarda yaşayacak

- Van'da, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda şehit olan Kaymakam Safitürk ve polis memuru Sekin'in ismini parklarda yaşatacak

VAN (AA) - Van'da, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, ilçedeki iki parka PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ve polis memuru Fethi Sekin'in ismini verdi.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Edremit Belediye Başkanı Sevil Çetin'in yerine görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, vatandaşların sıkıntılarını gidermenin yanı sıra sosyal projelere de imza atıyor.

Göreve başladığı günden itibaren ilçenin daha yaşanılır hale getirilmesi için yoğun mesai harcayan Çiçekli, ilçedeki parklara şehitlerin isimlerini vermek amacıyla çalışma başlattı.

Eski Cami Mahallesi'ndeki parka Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Safitürk'ün ismini veren Çiçekli, Erdemkent Mahallesi'ndeki parka da İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını verdi.

Parkların girişine asılan tabelalarda şehitlerin öz geçmişleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Edremit Kaymakamı Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketin birlik ve bütünlüğü için canını seve seve veren şehitlere vefa borcunu ödemek için isimlerini yaşatacaklarını söyledi.

Gözlerini kırpmadan vatan için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çiçekli, şehitleri asla unutmayacaklarını kaydetti.