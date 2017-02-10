Talasemi hastaları için

- Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Bartan: "Ciddi anlamda kana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız her 15, 20 günde bir kan almak zorunda kalıyor. Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan, "Ciddi anlamda kana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız her 15, 20 günde bir kan almak zorunda kalıyor. Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Bartan, Silopi ilçesindeki Talasemi hastalarını evlerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Akdeniz anemisi olarak bilinen ve kemik iliğinin kan yapmaması nedeniyle ağır kansızlık şeklinde seyreden talaseminin sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi ve önemli bir kan hastalığı olduğunu vurgulayarak, bu hastalığa karşı vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

- "Kana ihtiyacımız var"

"Şırnak bölgesinde hematoloji doktoru olmadığı için hastalarımız Diyarbakır, Adana, Ankara ve İstanbul'a gitmek zorunda kalıyor. Fakat maddi imkanları yetmediği için gidemiyorlar. Bu da tedavilerinin aksamasına neden oluyor." diyen Nurullah Bartan, bu hastalığın tek tedavisinin kemik iliği nakli olduğunu aktardı.

Bartan, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunarak, "Ciddi anlamda kana ihtiyacımız var. Çünkü hastalarımız her 15, 20 günde bir kan almak zorunda kalıyor. Halkımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan kemik iliği nakli konusunda gönüllü donör olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak talasemi hastalarını tespit etmek için çalışmalarının sürdüğüne işaret eden ŞITADER Başkanı Bartan, şu ana kadar Silopi'de 24, Cizre'de 14, İdil'de 1, Şırnak merkezde de 6 hastaya ulaşabildiklerini aktardı.

- "Herkesi kan vermeye davet ediyoruz"

3 çocuğu talasemi hastası olan baba Ömer Aşlığ, hastalığın tedavisinin zor olduğunu belirtti.

Aşlığ, çocuklarını 2 haftada bir doktora götürdüğünü anlatarak, kimi zaman kan bulamadıklarını öne sürdü.

Duyarlı vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını isteyen Ömer Aşlığ, "Kişilere bizim durumumuza düşmemeleri için evlenmeden önce mutlaka kan testi yaptırmalarını tavsiye ederim. Gerçekten çok zor bir durum." diye konuştu.

2 çocuğu talasemi hastası olan Fehime Yakış da eşinin çalışmak için şehir dışında olduğunu, duyarlı vatandaşlardan talasemi hastaları için destek beklediklerini aktardı.

Tayibe Barkın ise çocuğunun bu hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Herkesi kan vermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Barkın, çocuklarının hayatının bir damla kana bağlı olduğunu sözlerine ekledi.