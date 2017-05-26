- İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği öncülüğünde Moskova'ya giden 40'a yakın Türk iş adamı, hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği öncülüğünde Rusya Halklar Meclisinin davetlisi olarak Moskova'ya giden Türk iş adamları, Rusya'da hükümet yetkilileriyle görüşecek.

İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği Genel Strateji Koordinatörü Doç. Dr. Dilorom Hamroeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına Rusya Halklar Meclisinin davetlisi olarak çeşitli sektörlerden 40'a yakın iş adamıyla bugün Moskova'ya hareket ettiklerini belirtti.

Moskova'da hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını dile getiren Hamroeva, "Derneğimizin başkanı Hüseyin Kılınç bey, aynı zamanda Rusya Halklar Meclisinin Türkiye temsilcisi. Onun girişimiyle güzel bir iş gezisi düzenliyoruz. Amacımız, ilk olarak Türk iş adamlarının bir arada olduğunu göstermek, Türkiye'nin sıkışmış piyasasını genişletmek ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olacak." diye konuştu.



