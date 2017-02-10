Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine giriyor

- Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek

ANKARA (AA) - Türkiye'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek.

Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı hafif yağmurlu, Marmara'nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ise kar yağışlı geçecek.

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Pazar günü, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevreleri yağmurlu geçecek. Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmeye devam edecek.

Pazartesi günü ise Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı, Karadeniz kıyıları karla karışık yağmurlu geçecek.

Pazar ve pazartesi, İstanbul'da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Açıklamada, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapmasının beklenmediği ifade edildi.

Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve gelecek hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.