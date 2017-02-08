Yangını söndüreyim derken ölüyordu

- İzmir'in Torbalı ilçesinde evleri yanarken alevlere müdahale etmek isteyen ve vatandaşlar tarafından iki kez kurtarılan ancak üçüncü defa içeri giren genç dumandan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde evleri yanarken alevlere müdahale edip söndürmek isteyen, vatandaşlar tarafından iki kez kurtarılan ancak üçüncü defa içeri giren genç dumandan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muratbey Mahallesi Yaprak Yapı Sitesi D Blok'ta Şener Çal'a ait dairede elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde tek başına olan Volkan Çal (18), alevlere müdahale etti. Yangını fark eden bir esnaf, alevleri söndürmeye çalışan Volkan Çal'ı zoraki ikna ederek dışarı çıkarttı. Ancak Çal tekrar eve girince bu sefer mahallenin gençleri tarafından dışarı çıkartılarak uzaklaştırıldı.

Gençlerin elinden kurtulan Çal, bu kez balkondan içeri girerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çal'ın dumandan etkilendiğini ve zor durumda olduğunu gören gençler, Çal'ı bir kez daha dışarı çıkarttı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri Çal'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından gelen itfaiye ekibi, diğer evlere sıçramadan yangını söndürdü.

- "İçeriden çıkmak istemiyordu"

Yanan evi söndürmek için çaba sarf eden Yaşar Güner, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek "İş yerimin karşısında bulunan apartmanın zemin katından çıkan dumanları görünce hemen olay yerine koştum. Volkan Çal'ı içeriden çıkartmaya çalıştım. Ancak içeriden çıkmamak için direndi. Çevreden gelen gençlerin yardımıyla Volkan'ı dışarı çıkarttık. Ama yine içeri girdi. Bir kez daha çıkarttık bu kez de balkondan içeri girdi. Sonunda ambulansa aldılar. Ben vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Evlerinin yandığı haberini aldıktan sonra hemen olay yerine koşan anne Ayşe Çal (43) ve baba Şener Çal (48) ise oğullarının hastaneye kaldırıldığını öğrenince Torbalı Devlet Hastanesi'ne geldi.

Hastane bahçesinde olayı anlatan baba, "Biz olay sırasında çalışıyorduk. Gelen telefon üzerine bilgimiz oldu ve hemen eve geldik. Oğlum yangını söndürebilmek için bayağı mücadele etmiş. Dumandan etkilenmiş ve şu an hastanede. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dumandan etkilenen Çal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.