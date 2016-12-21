CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

1.3 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

ŞIRNAK'ta komando desteğinde jandarma timlerinin 3 haftadır sürdürdüğü operasyonlarda, piyasa değeri 1,3 milyon lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

1.3 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, jandarma komando timleri ile birlikte ortak düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 318 bin 328 lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 28 Kasım-19 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili olaylarda yakalanan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Son olarak, 19 Aralık tarihinde Cizre-Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, İ.A. adlı kişinin kullandığı ve Cizre İlçesi'nden batı illerine sevkedilmek üzere hazırlanmış kömür yüklü kamyonda yapılan aramada, toz kömürünün altına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan 60 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #1.3 milyon lira #Kaçak Sigara
banner863
Önceki Haber
Bitlis'te DBP'li 3 belediye başkanı tutuklandı
Sonraki Haber
Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi ortada kaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.