Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut için Mevlit okutuldu. Bu arada şehit 13 askerden 6'sının kazadan kısa bir süre önce birlikte çektirdiği fotoğraf oraya çıktı.

Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Şehit Yarbay Songül Yakut için Mevlit okutuldu



İtfar vakti okutulan mevlide Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Okunan mevlidin ardından şehit Yakut için dua edildi.



Bu arada Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 13 askerden 6'sının kazadan kısa bir süre önce birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.



Kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafın 31 Mayıs'ta akşam saatlerinde Şenoba Alay Komutanlığı'nda çekildiği öğrenildi.



Tümgeneral Aydın'ın ortada durduğu fotoğrafta, şehitler Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Piyade Kurmay Albay Gökhan Eker, Jandarma Yarbay Songül Yakut, İstihbarat Yüzbaşı Koray Onay ve Yüzbaşı Koray Acar bulunuyor.





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