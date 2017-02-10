14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 gözaltı - Muş haberleri

Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, KHK ile ihraç edilen 13 polis memuru, emniyet teşkilatından sorumlu sözde 7 mahrem imamı, örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 öğretmen, 1 diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan ebe ve 3 aktif çalışan ücretli öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, KHK ile ihraç edilen 13 polis memuru, emniyet teşkilatından sorumlu sözde 7 mahrem imamı, örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 öğretmen, 1 diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan ebe ve 3 aktif çalışan ücretli öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.



Valilik açıklaması şu şekilde:



Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 03-08 Şubat 2017 tarihleri arasında Muş Merkezli 14 ilde eş zamanlı ve planlı olarak FETO/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;



Örgütün Emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandıkları tespit edilen;



•KHK ile ihraç edilen 13 Polis Memuru



•Emniyet Teşkilatından sorumlu 7 sözde mahrem imamı (KHK ile ihraç edilen 5 Öğretmen ve 2 aktif olarak çalışan Öğretmen)



•Örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 Öğretmen, 1 Diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan Ebe ve 3 aktif çalışan Ücretli Öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştır.



İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir.



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