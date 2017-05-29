İstanbul'un fethinin 564'üncü yıl dönümünde ilginç bir rekor denemesi yapıldı. 1453 kamyon "En Uzun Kamyon Geçidi" rekorunu kırmak için hiç duraksamadan 3,2 kilometre yol katetti. Eğer rekor denemesi kabul edilirse Türkiye adını bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıracak.

3'üncü havalimanında inşaatında çalışan 1453 kamyon İstanbul'un feth edilişinin 564'üncü yılında en uzun kamyon geçidi olabilmek için rekor denemesi yaptı.



Rekor denemesi İstanbul'da 3'üncü havalimanında yapıldı. 3 bin görevlinin yer aldığı deneme için hazırlıklar 7 saat sürdü.



1453 kamyon hiç duraksamadan 3,2 km yol kat etti. Sabit bir hızda seyreden 1453 kamyon bu şekilde, "En Uzun Kamyon Geçidi" kategorisinde Guinness rekoru denemesi gerçekleştirdi.



Bu rekor şuanda 416 kamyon ile Hollanda'da. Rekor 2004 yılında kırılmış. Türkiye 2017 yılında İstanbul'un fethine ithafen 1453 kamyonla bu rekoru aşmak için çalıştı.



416 kamyondan 3 kat daha fazla kamyon ile yapılan denem başarılı oldu. Kamyonların geçisi 1 saat 47 dakika sürdü. Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye'nin adını yazdırmak içinde gerekli başvuru yapıldı.





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