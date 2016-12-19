15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? 2017 sömestr tatili Ocak ayının kaçında

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği (2017) 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında başlayacak? 15 tatil Ocak ayının kaçında başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü ise tatil sona erecek. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.



2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?



2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.



2017 Yılında Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?



Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi



Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma



Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017



15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba



Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar



BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İKİLİ ÖĞRETİM SONA ERİYOR



Başbakan Binali Yıldırım, ikili öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin tam gün okula gideceğini açıkladı.



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