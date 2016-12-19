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15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? 2017 sömestr tatili Ocak ayının kaçında

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği (2017) 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında başlayacak? 15 tatil Ocak ayının kaçında başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? 2017 sömestr tatili Ocak ayının kaçında

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü ise tatil sona erecek. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

2017 Yılında Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İKİLİ ÖĞRETİM SONA ERİYOR 

Başbakan Binali Yıldırım, ikili öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin tam gün okula gideceğini açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

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