15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? 2017 sömestr tatili Ocak ayının kaçında

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü ise tatil sona erecek. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.
2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.
2017 Yılında Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?
Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi
Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma
Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017
15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba
Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İKİLİ ÖĞRETİM SONA ERİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, ikili öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin tam gün okula gideceğini açıkladı.
ulusalkanal.com.tr
Milyonlarca öğrencinin merak ettiği (2017) 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında başlayacak? 15 tatil Ocak ayının kaçında başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü ise tatil sona erecek. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.