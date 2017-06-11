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15 Temmuz Anma Etkinlikleri

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken hükümet anma etkinlikleri programı hazırlıyor. Buna göre, etkinliklerin bir hafta sürmesi ve temsili demokrasi nöbetlerinin tutulması planlanıyor. bombaların hedefi olan Meclis'te de Etkinlikler yapılacak.

15 Temmuz Anma Etkinlikleri

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşık bir ay kala anma programlarının hazırlıkları başlatıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, AKP bir taslak program hazırladı. Etkinliklerin bir hafta sürmesi planlanıyor.

Bu süre zarfında temsili demokrasi nöbetlerinin tutulması, konferans, panel ve sempozyumların yapılması hedefleniyor. Geçen yıl kalkışmadan sonra yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla gecelerce süren nöbetler tutmuştu.

Bakan ve AKP milletvekillerinin bu etkinliklere katılacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da düzenlenecek bir mitingde yer alacağı ifade edildi. AKP liderinin, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün önüne gidebileceği de kaydedildi.

Etkinliklerin bir diğer adresi de kalkışma sırasında darbeci pilotların hedef aldığı Meclis olacak. Tatile girecek olan Meclis, 15 Temmuz günü özel gündemle toplanacak.  Liderler ya da parti temsilcilerinin günün önemine ilişkin kürsüden konuşma yapması bekleniyor.
 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #anma #etkinlik #fetö #darbe girişimi
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