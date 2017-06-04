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15 Temmuz şehidinin oğlundan AKP'ye tepki

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, AKP’nin FETÖ davalarına karşı tutumuna tepki gösterdi. Ana Darbe Davasının bir kısmına şahitlik ettiğini belirten Cambaz "Bu mahkemeler Türk mahkemesi değil" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidinin oğlundan AKP'ye tepki

"Bu mahkemeler Türk mahkemesi değil" dedi, AKP'nin FETÖ davalarına karşı aldığı tutumu eleştirdi.

FETÖ'cü darbe girşiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz'dan FETÖ davalarına tepki geldi. 

Ankara'daki ana darbe davasının bir kısmına şahitlik ettim diyen Cambaz "bu mahkemeler Türk mahkemesi değil" yorumunu yaptı.

Şunları şöyledi:

"Bu mahkemeler Türk mahkemesi değil, AİHM mahkemesi. Onca şeyden sonra hâlâ AB'nin peşinde koşanların, aşağılık komplekslilerin, korkakların, "Daha gücümüz yok"çuların, "Şimdi sırası değil"cilerin mahkemesi. Bu mahkemeler mazluma, davacıya sürekli "Onlar da bunu istiyor zaten" dedirtenlerin, 'kanıksatanların' mahkemesi. Bu mahkeme kısacası acizlerin mahkemesi..."

AKP'nin FETÖ'ye karşı aldığı tutumu sürekli eleştiren Alparslan Cambaz ,16 Nisan'da yapılan başkanlık refarandumu öncesi bir açıklama yaparak,  "evet" oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #fetö #AKP
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