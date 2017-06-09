Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan yeni uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişeler kaldırılarak "serbest geçiş" uygulaması başlatıldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.



Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarını 20 Nisan'da başlattıklarını söyledi.



Çalışmaları 15 Temmuz'da tamamlamayı hedeflediklerini ama daha erken tamamlayarak 30 Mayıs itibarıyla SGS'ye geçtiklerini anımsatan Arslan, "8 Haziran'da saat 20.30 itibarıyla da tüm gişeleri kaldırarak Serbest Geçiş Sistemi'ni tamamen uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.



Arslan, çalışmalar neticesinde artık köprüde gişeler nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağına dikkati çekerek, trafik hızının yavaşlamasının önüne geçecek önemli bir uygulamayı başlatmış olduklarını vurguladı.



HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.