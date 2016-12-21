15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekatının 120'nci gününe dair bilgilendirme yaptı.

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait toplam 48 hedef imha edildi. Harekatta ilk tespitlere göre, 15 terör örgütü IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.



Bilgilendirme şu şekilde:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.



21 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler:



Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekâta devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır.



Hedef tespit vasıtaları ile yerleri tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedefleri (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmış, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda bir muhalif yaralanmış; TSK'ya ait bir aracın geçişi esnasında EYP patlaması sonucu dört kahraman personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedef (savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, barınma yerleri ve silahlı araçlar) imha edilmiştir. Harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 43 adet EYP imha edilmiştir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir.



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