19 Aralık 2016 Pazartesi İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi (Yarın okullar tatil mi)

İstanbul ve Ankara'da zaman zaman kar yağışının etkisini göstermesinin ardından bu illerde yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli tarafından 19 Aralık 2016 Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı sorusuna yanıt aranıyor

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19 ARALIK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLLAR TATİL Mİ



İstanbul ve Ankara'da zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Aralıklarla yağan kar, 19 Aralık Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da okulları tatil edecek mi? Şu ana kadar 19 Aralık 2016 Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. İstanbul ve Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlükleri yada büyükşehir belediyelerinden 19 Aralık Pazartesi günü Ankara veya İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair gelen bir açıklama olursa haberimizi güncelleyeceğiz.



METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteorolojiden alınan bilgilere göre, 19 Aralık Pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da hava durumu şöyle olacak:



Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hava durumunun kısmen güneşli olması bekleniyor. 4 farklı kaynaktan alınan ortalama verilere göre 19 Aralık Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 7.3° derece, en düşük sıcaklık ise 0.3° derece dolaylarında olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Pazartesi günü Ankara'nın az bulutlu olacağını ifade ederek, hava sıcaklığının en düşük -9 en yüksek ise 1 derece olacağını tahmin etti. Nem oranının yüzde 30 ile 66 arasında değişeceği vurgulanırken, rüzgarın saatte 7 kilometre hızla eseceği belirtildi.



19 Aralık Pazartesi günü Ankara ve İstanbul'da okulların tatil olup olmadığına dair gelen tüm açıklamaları haberimizde bulabileceksiniz.



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