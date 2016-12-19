CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

20 Aralık 2016 Salı Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi (Yarın okullar tatil mi)

20 Aralık 2016 Salı günü İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci 20 Aralık Salı günü okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor.

20 Aralık 2016 Salı Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi (Yarın okullar tatil mi)
ANKARA VE İSTANBUL'UN 20 ARALIK 2016 SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 20 Aralık Salı günü Ankara'nın hava durumu hafif kar yağışlı olacak. En düşük eksi 6 olması beklenen sıcaklık, en yüksek 0 derece şeklinde tahmin ediliyor.

Öte yandan meteoroloji tahminlerine göre, 20 Aralık Salı günü İstanbul'da yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklığın eksi 1 olarak tahmin edildiği İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığının 8 derece olacağı ifade ediliyor.

20 ARALIK 2016 SALI GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ

Ankara'da ve İstanbul'da tahmin edilen hava durumunun ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 20 Aralık 2016 Salı günü İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı sorusunun cevabını merak ediyor.

Ankara ve İstanbul Valiliği, büyükşehir belediyeleri ile il milli eğitim müdürlüklerinden 20 Aralık Salı günü Ankara ve İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankara ve İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair gelecek açıklamalarda haberimizi güncelleyeceğiz.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #20 aralık salı günü ankarada okullar tatil mi #20 aralık salı günü istanbulda okullar tatil mi
banner863
Önceki Haber
Yüz binlerce LinkedIn hesabı çalındı
Sonraki Haber
Beki İkala Erikli'nin ölümünde 'şaka' detayı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.