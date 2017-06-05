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20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli düzenlenen operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli yakalandı. Ankara Valiliği, operasyona dair açıklama yaptı

20 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık tarafından yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 16'sı subay, 19'u astsubay olmak üzere 35 muvazzaf jandarma personeli yakalandı.

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, FETÖ/PDY operasyonuna dair açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay olmak üzere toplam 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara #pdy #fetö
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