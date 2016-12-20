21 Aralık 2016 Çarşamba günü Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi

ANKARA VE İSTANBUL'UN 21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 21 Aralık Çarşamba günü Ankara'nın hava durumu kar yağışlı olacak. En düşük eksi 4 olması beklenen sıcaklık, en yüksek 1 derece şeklinde tahmin ediliyor.
Öte yandan meteoroloji tahminlerine göre, 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olarak tahmin edildiği İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığının 7 derece olacağı ifade ediliyor.
21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ
Ankara'da ve İstanbul'da kar beklenmesinin ardından öğrenciler, 21 Aralık 2016 Çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı sorusunun cevabını arıyor
21 Aralık Çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
Tatile ilişkin açıklama yapıldığı an haberimizi güncelleyeceğiz.
ulusalkanal.com.tr
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