22 Aralık 2016 Perşembe günü Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi

İstanbul ve Ankara'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Milyonlarca insanın merak ettiği İstanbul'da ve Ankara'da 22 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi sorusu haberimizde... Valilik İstanbul'da okullar tatil mi sorusuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

Kar yağışı Ankara'yı etkisi altına aldı. İstanbul'da da kar yağışı aralıklı olarak yağmurla birlikte etkili olmasının ardından okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Dondurucu soğuklarla birlikte İstanbul'da ve Ankara'da 22 Aralık 2016 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerce herhangi bir açıklama yapıldı mı? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabı daha yetkililerce gelmedi.







22 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Soğuk hava Batı'yı etkisi altına alıyor. Ankara ve İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor. 22 Aralık 2016 Perşembe günü okullar tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil.



ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLMEDİ



Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal medya hesabından okulların tatil olmayacağını açıkladı.



Vali Ercan Topaca, "Sevgili öğrenciler, Meteorolojiden aldığım hava tahminleri, Ankara genelinde okulların tatilini gerektirecek düzeyde görünmüyor. İzliyoruz." diye yazdı.







ANKARA VE İSTANBUL'UN BUGÜNKÜ HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Ankara'da bugün kar yağışı bekleniyor.



En düşük -5 derece tahmininde bulunulurken, en yüksek hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade ediliyor.







İstanbul'da ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor.



Alınan bilgilere göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 5 derece olacağı tahmin ediliyor.



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