23 Aralık 2016 Cuma günü İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? (Okullar yarın tatil mi)

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. İstanbul ve Ankara'da kar yağışının başlamasıyla birlikte okulların yarın (23 Aralık 2016 Cuma) tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul ve Ankaara'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerden kesin bir açıklama gelmedi.
İSTANBUL VE ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Tüm yurt soğuk havanın etkisi altında. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil ilan edildi. İstanbul ve Ankara'da milyonlarca öğrenci ve velinin cevabını aradığı okullar 23 Aralık 2016 Cuma günü tatil mi sorusuna yanıt herhangi bir kurumdan gelmiş değil.
23 ARALIK 2016 CUMA GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPILMADI
Öte yandan İstanbul ve Ankara'da 23 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizi güncelleyeceğiz.
Ankara'da 23 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına dair, Valilik, Büyükşehir Belediyesi veya İl Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama gelmedi.
ulusalkanal.com.tr
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, Ankara'da gün içinde kar yağışı bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların 23 Aralık Cuma günü tatil olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ile Vali Vasip Şahin'den 23 Aralık'ta İstanbul'da okulların kar tatili olup olmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Soğuk ve karlı havanın Batı'ya kayması ile birlikte İstanbul ve Ankara'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 23 Aralık 2016 Cuma günü İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. İstanbul ve Ankara'da kar yağışının başlamasıyla birlikte okulların yarın (23 Aralık 2016 Cuma) tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul ve Ankaara'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerden kesin bir açıklama gelmedi.