23 Aralık 2016 Cuma günü İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? (Okullar yarın tatil mi)

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, Ankara'da gün içinde kar yağışı bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların 23 Aralık Cuma günü tatil olup olmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ile Vali Vasip Şahin'den 23 Aralık'ta İstanbul'da okulların kar tatili olup olmayacağına dair bir açıklama gelmedi. Soğuk ve karlı havanın Batı'ya kayması ile birlikte İstanbul ve Ankara'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 23 Aralık 2016 Cuma günü İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi?

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