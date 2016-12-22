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23 Aralık Cuma günü Antalya'da okullar tatil mi

Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu merak ediliyor. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Antalya'nın ilçeleri Korkuteli,Elmalı, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki'de eğitim ve ulaşımda engeller yaşanıyor. Antalya'da bugün okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak ediyor.

23 Aralık Cuma günü Antalya'da okullar tatil mi

Kar yağışı Antalya'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Antalya'da dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışının ardından eğitime bazı ilçelerde ara verildi. Bugün eğitime verilen aranın ardından öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı sorusunu merak ediiyor. Peki Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı?
 
Antalya'da eğitime kar engeli  
 
Antalya'da etkili olan kar  yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ve yarın ara verildi
 
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava,  Antalya'nın ilçelerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın birçok  ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildi. 
 
AA muhabirinin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı  bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı ve İbradı ilçelerinde  bugün, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde de bugün ve yarın eğitime ara verildi.
 
Demre, Konyaaltı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir  gün süreyle tatil edildi.
 
Alanya'da kar yağışı
 
Alanya'nın sahil kesiminde etkili olan yağmur, kırsal ve dağlık bölgelerde yerini kara bıraktı.
 
Alanya'da kar yağışını izlemek ve kartopu oynamak isteyenler, yaklaşık  10 kilometre mesafedeki Kızılalan mevkisine gitti.
 
Kızılalan'a gidenlerden Muammer Korkmaz, "36 yaşındayım Alanya'da  böyle karı ilk kez gördüm. Şehre yakın ama oraya düşmedi. Burası Kars, Ağrı, Isparta'ya döndü." dedi.
 
Ahmet Erdoğan ise Alanya'ya en yakın yerde ilk kez bu kadar çok kar  gördüğünü söyledi. Kardan adam yapmak için Toroslar'ın yüksek kesimlerine  gittiklerini dile getiren Erdoğan, "Alanya'ya böyle bir kar yağmazdı. 5 yılda, 10  yılda bir yağardı. Bu kez kar buraya geldi. Kendi bölgemizde kardan adamımızı  yapıyoruz, mutluyuz." diye konuştu.
 
Antalya'nın Serik ilçesinde de kar nedeniyle kapanan Etler, Çetince, Hasdümen, Haskızılören, Bozdoğan ve Yeşilvadi mahallelerinin yolları, belediye  ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

ulusalkanal.com.tr

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