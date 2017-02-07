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25 bin 316 genç güvenlik korucusu alınacak

Doğu ve Güneydoğu’da 18 bin 66 köy korucusu emekli edildi. Emekli edilen köy korucularının yerine 25 bin 316 genç güvenlik korucusu alınacak.

25 bin 316 genç güvenlik korucusu alınacak

Terörle mücadelede görev süresi dolan korucular emekli edliyor, yerine yenileri alınıyor. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşları 45-50 arasında olan 18 bin 66 güvenlik korucusu emekli edildi. Emekli edilenlerin yerine 25 bin 316 güvenlik korucusu alınacak.

Güvenlik korucularının yaşı 22'nin altında ve 30'un üzerinde; gönüllü korucuların yaşı ise 37'nin üzerinde olmayacak.

Buna göre yaş ortalamaları 42 olan korucuların 31'e indirilmesi hedefleniyor. Toplam sayının  54 bin 760'a çıkarılması hedefleniyor.

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucu maaşlarının memur maaşlarıyla eşitlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını belirtti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #doğu #güneydoğu #köy korucusu #kaç köy korucusu alınacak
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