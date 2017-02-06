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25 kitle örgütü 'Hayır'da buluştu

Bursa'da 25 kitle örgütü bir araya geldi; başkanlık anayasasına karşı "Hayır" kampanyası başlattı. Kitle örgütleri, kentteki tüm evlere giderek kapı kapı dolaşma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı yasasına karşı başlatılan "Hayır" kampanyaları sürüyor.

Bursa'da siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve meslek odalarından oluşan 25 kurum "Cumhurbaşkanlığı yasasına 'Hayır' "da birleşti.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, ekonominin iflasın eşiğine geldiğini ve böyle bir dönemde başkanlık yasası çıkarılamayacağını vurguladı. 

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı ve Vatan Partisi İlçe Başkanlığı "Hayır"da buluştu.

İnegöl İlçe Başkanlığını ziyaret eden CHP ilçe başkanı Necmi Demir, anayasa referandumda "Hayır" kampanyasını birlikte yürütme kararı aldı. 

Necmi Demir, "Hayır" kampanyasını tüm siyasi partilerle görüşeceklerini belirtti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #referandum #hayır #kitle örgütü #referandum 2017
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