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29 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltına alınanların sayısı 750'yi geçti

Emniyet Genel Müdürlüğünce, terör örgütü IŞİD'e yönelik 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 763 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeğin ele geçirildiği belirtildi

29 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltına alınanların sayısı 750'yi geçti

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 763 kişini gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeği ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden operasyonlara yönelik yapılan açıklamada, IŞİD terör örgütünün sansasyonel eylem arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği, özellikle yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun zamandır yürütülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat'ta ülke genelinde 29 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 763 kişinin yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.



Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişeğin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid operasyonu #emniyet #türkiye genelinde
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