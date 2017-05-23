Olağanüstü kongresini tamamlayan AKP’de gözler bakanlar kuruluna çevrildi. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bakanlar kurulunda değişiklik için düğmeye basacağı bildiriliyor. FETÖ ile ilişkili bakanların topun ağzında olduğu belirtiliyor.

16Nisan halk oylaması ile anayasada yapılan değişiklik uyarınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce AKP üyesi oldu, arkasından da 21 Mayıs’ta yapılan olağanüstü kongrede AKP Genel Başkanlığına seçildi.



Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’nun istifa ettirilip yerine Binali Yıldırım’ın seçildiği kongrede kendisinin belirlediği Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) da önemli değişiklikler yaptı.



Partide yapılan değişiklik yetersiz bulunsa da 19 isim MKYK dışında kaldı.



Şimdi gözler hükümette yapılacak değişiklikte



KİMLER GİDİCİ?



Aydınlık gazetesinin haberine göre, AKP kulislerinde görevden alınacağı konuşulan isimler şunlar:



*Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak.



*Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş.



*Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek.



*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü.



*Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki.



*Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci.



*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik.



*Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (Yeniden Milli Savunma Bakanı olacak).



*Milli Savunma Bakanı Fikri Işık.



*Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu.



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