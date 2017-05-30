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3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonunda aralarında ByLock kullandığı iddia edilenlerin de yer aldığı farklı meslek gruplarından 25 kişi gözaltına alındı.

3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "FETÖ üyesi oldukları" ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aralarında daha önce görevlerinden açığa alınan memurların da yer aldığı çeşitli meslek gruplarından 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #adana #pdy #operasyon #bylock #gözaltı
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