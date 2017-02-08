Hükümet, OHAL kapsamında yayımladığı yeni bir kararnameyle kamu kurumlarından 4 bin 464 kişiyi ihraç etti. Listede 330 akademisyenin yer alması ise tepkilere neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararnamelerle muhaliflerin susturulduğunu savundu. Akademisyenlerin ihraç edilmesine AKP içinden de tepkiler geldi.

4 bin 464 kişi ihraç edildi, 17 kişi görevine geri döndü.Hükümet, Olağanüstü Hal kapsamında yeni bir kararname daha çıkarttı.Kararnameyle, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 3 personel ihraç edildi.6 bakanlıktan da toplam 2716 kişinin görevine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ihraç edilenler arasında orkestra şefliği yapan İbrahim Yazı da yer aldı.Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Taşkınİhraç listesinde 330 akademik personel de var. Akademisyenlerin ihraç edilmesi CHP ve AKP'de tepkilere neden oldu.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "FETÖ bahanesiyle, KHK sopasıyla muhalifleri susturmak istiyorlar" ifadesini kullandı.Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke de konuşmasının tamamını ihraçlara ayırdı. "Bir üniversite yok edildi" dedi.İhraç kararlarına AKP içinden de tepkiler geldi. 7 Haziranda İstanbul'da AKP'den Milletvekili seçilen Eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can “Üzgünüm” dedi.Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarlarından Yusuf Kaplan da "Şimdi tepem attı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.