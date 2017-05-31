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466 mülteci bir Türk gemisi tarafından kurtarıldı

Libya açıkların batmak üzere olan teknedeki 466 mülteci bir Türk gemisi tarafından kurtarıldı. Akdeniz'de ölümden dönen mülteciler Türk mürettebata sevgi gösterisinde bulundu.

466 mülteci bir Türk gemisi tarafından kurtarıldı
Libya açıklarında batmak üzere olan eski bir teknedeki 466 mülteciyi Türk konteyner gemisi kurtardı.

Tunus'a ilerleyen Roseline A adlı Türk konteyner gemisi Libya açıklarında bir tekneye tıka basa doldurulan mültecileri farketti. Batmak üzere olan teknedeki kadınlı çocuklu 466 mültecinin yardımına 18 Türk personel yetişti. 

Can yelekleri bile olmayan mülteciler gemiye alındı. Kaçakların teknesinde yaşanan izdihamda bazıları denize atladı. O anlar da kameraya yansıdı.

Gemideki Türk aşçılar tarafından yemek verilen mülteciler bir gün boyunca gemide ağırlandı. İtalya'ya gitmek isterken ölümden mülteciler hayatlarını kurtaran Türk mürettebata alkışlarla teşekkür etti, sevgi gösterisinde bulundu. 

Kaçak mülteciler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.


ulusalkanal.com.tr
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