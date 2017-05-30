Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 24 kişi gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ileri sürülen 24 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Osmaniye merkez olmak üzere Isparta, Burdur, Kırıkkale ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.