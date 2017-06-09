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6 ilde iş adamlarına FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 18 iş adamı gözaltına alındı.

6 ilde iş adamlarına FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR merkezli 6 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 18 iş adamı gözaltına alındı. İş adamlarının, reklam ve yurt dışı tanıtım adı altında aldıkları teşvik paralarını örgüte aktardıkları öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde operasyon yaptı. İzmir merkezli operasyonlarda, 18 iş adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Z.A.'nın (Ziya Aksüt) da bulunduğu öğrenildi. İş adamlarının, çeşitli adlar altında kurulan şirketler üzerinden devletten teşvik aldıkları saptandı. Genellikle reklam ve yurt dışı tanıtımı adı altında alınan bu teşvik paralarının da örgüte aktarıldığı ileri sürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iş adamı #fetö #gözaltı
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