7 ilde eş zamanlı operasyon: 14 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eş zamanlı operasyonlarda bylock kullanıcısı 14 şahıs gözaltına alındı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerinin Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde başlattığı eş zamanlı operasyonlarda bylock kullanıcısı 14 şahıs gözaltına alındı.