Ünlü bir fast food firmasının Şişli’deki şubesinde “müşterileri rahatsız ettiği” gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K.’nın üzerine kaynar su döken restoran çalışanı hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık kaynar suyu silahtan sayarak Mutlu Haceroğlu hakkında “silahla kasten yaralamak” suçundan 1,5 yıla kadar hapis istedi.

Ünlü bir fast food firmasının Şişli şubesi çalışanı 20 yaşındaki Mutlu Haceroğlu 10 Mayıs’da restorana hamburger yemeğe gelen 7 yaşındaki P.K.’nın “müşterileri rahatsız ettiği” gerekçesiyle üzerine kaynar su dökmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi.



“Dilenmek için geldiğini iddia etti”



İddianameye göre yedi yaşındaki P.K. ifadesinde söz konusu restorana arkadaşlarıyla hamburger yemeğe gittiğini söyledi. Ancak şüpheli Haceroğlu küçük çocuğun restorana arkadaşlarıyla dilenmek için geldiğini anlattı.



Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, şüpheli Haceroğlu müşterilerin rahatsız olduğunu iddia ederek bir bardak sıcak su doldurup restoran kapısının önüne gitti ve suyu küçük çocuğun üzerine döktü.



Kaynar su 'silah' sayıldı



İddianamede Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda P.K’nın vücudunda 1. derecede yanık oluştuğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı kaynar suyu silahtan sayarak şüpheli Mutlu Haceroğlu hakkında “silahla kasten yaralamak” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis istedi.



İddianamede anne İpek K.'da şikayetçi olark yer aldı.



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