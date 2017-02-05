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8 köy HES tehdidi tehdit altında

Kahramanmaraş'ın Darıovası kırsalına yapılacak 3'üncü hidroelektrik santrali inşaatı vatandaşları tedirgin etti. 8 köyü tehdit eden HES nedeniyle binlerce dönüm ormanlık ve tarım arazisi su altında kalacak. Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattı üzerinden yetkililere seslenen vatandaşlar, HES'in durdurulmasını istedi.

8 köy HES tehdidi tehdit altında

Kahramanmaraş'ın Darıovası Köyü, Hidroelektrik Santrali inşaatı tehlikesi altında.

Bölgede ilk HES çalışması 2008 yılında başladı. Yapılan 2 HES ile birlikte bölgedeki binlerce dönüm orman arazisi su altında kaldı.

Firma yetkilileri şimdilerde bölgede 3'üncü HES'i kurmak için çalışma yürütüyor. Yeni HES bölgedeki 8 köyü tehdit ediyor.

Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına ulaşan Darıovası Köyü sakinleri, yetkililere seslendi HES çalışmalarını durdurun dedi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hes #ulusal kanal #Kahramanmaraş #Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattı
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