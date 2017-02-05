8 köy HES tehdidi tehdit altında

Kahramanmaraş'ın Darıovası Köyü, Hidroelektrik Santrali inşaatı tehlikesi altında.
Bölgede ilk HES çalışması 2008 yılında başladı. Yapılan 2 HES ile birlikte bölgedeki binlerce dönüm orman arazisi su altında kaldı.
Firma yetkilileri şimdilerde bölgede 3'üncü HES'i kurmak için çalışma yürütüyor. Yeni HES bölgedeki 8 köyü tehdit ediyor.
Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına ulaşan Darıovası Köyü sakinleri, yetkililere seslendi HES çalışmalarını durdurun dedi.
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Kahramanmaraş'ın Darıovası kırsalına yapılacak 3'üncü hidroelektrik santrali inşaatı vatandaşları tedirgin etti. 8 köyü tehdit eden HES nedeniyle binlerce dönüm ormanlık ve tarım arazisi su altında kalacak. Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattı üzerinden yetkililere seslenen vatandaşlar, HES'in durdurulmasını istedi.
Kahramanmaraş'ın Darıovası Köyü, Hidroelektrik Santrali inşaatı tehlikesi altında.