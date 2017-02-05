8 köy HES tehdidi tehdit altında

Kahramanmaraş'ın Darıovası kırsalına yapılacak 3'üncü hidroelektrik santrali inşaatı vatandaşları tedirgin etti. 8 köyü tehdit eden HES nedeniyle binlerce dönüm ormanlık ve tarım arazisi su altında kalacak. Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattı üzerinden yetkililere seslenen vatandaşlar, HES'in durdurulmasını istedi.

0 0 0 0