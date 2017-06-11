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81 ilde eş zamanlı dev operasyon
81 ilde eş zamanlı dev operasyon
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81 ilde eş zamanlı dev operasyon

Ülke genelinde 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personelin katılımıyla, "Huzur Ramazan 2" operasyonu gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı dev operasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen operasyonda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen yüzlerce kıraathane ve derneğe 81 ilde eş zamanlı olarak kumar operasyonu yapıldı. 

Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucu ile mücadele
birimlerine bağlı 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personel katıldı. 

Operasyonda kumar oynatılan mekanlar tek tek aranarak kumar oyunlarından elde edildiği düşünülen paralara el konuldu. 

Ruhsatsız işletilen mekanlar mühürlenerek şüpheliler gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #asayiş uygulaması #içişleri bakanlığı #huzur operasyonu
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