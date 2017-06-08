Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 81 ilden vatandaşlarımızın "İncirlik Üssü Kapatılsın" talebini Türkiye Büyük Milleti Meclisi'ne taşıdı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)’nin geçtiğimiz süreçte başlattığı "Eşkıya Yatağı İncirlik Üssü Kapatılsın" imza kampanyasına AKP’li, CHP’li, MHP’li, Vatan Partili, Saadet Partili ya da partisiz on binlerce yurttaş katıldı.







Bugün yüzlerce gencin katılımıyla TGB Genel Başkanı Cem Dikmen tarafından Güvenpark’ta yapılan basın açıklamasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na Türkiye’nin 81 ilini temsilen, 81 adet imza formu dilekçeye ek olarak verildi.







Dilekçenin üzerinde yazan metin ise şu şekilde:



Ülkemiz yurt içi ve dışında teröre karşı büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele devam ederken, terör gruplarının en büyük destekçisi ABD ise, sınırımızda teröristlerle birlikte tanklarının namlularını Türkiye'ye çevirmiştir.



Bu koşullarda milletimizin birliğini ve vatanımızın bütünlüğünü tehdit eden, teröristlere her türlü yardımın sağlandığı ve 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin merkezi olan İncirlik Üssü, ABD'nin kullanımına kapatılmalıdır.



Milli bir istek haline gelen talebimiz doğrultusunda karar alınmasını arz ederiz.



ulusalkanal.com.tr







