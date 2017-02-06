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9 Şubat Perşembe - İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-13.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

9 Şubat Perşembe - İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere 9 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-13.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-12.00, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 

Aynı gün Üsküdar ilçesinin de bazı semtlerine 11.00-13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Elektrik Kesintileri #ataşehir #maltepe #sultanbeyli #üsküdar
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