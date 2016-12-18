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903 özel harekat polisi hep bir ağızdan Fetih Marşı'nı söyledi

Balıkesir'de, 903 özel harekat polisi için yemin töreni düzenlendi. Polisler hep bir ağızdan Fetih Marşı'nı söyledi.

903 özel harekat polisi hep bir ağızdan Fetih Marşı'nı söyledi
Balıkesir'de, 17. dönem özel harekat polisleri  düzenlenen törenle yemin etti.  Polis Meslek Eğitim Merkezindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve  İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, son günlerde terör örgütünün ve dış  destekçilerinin ülkeyi hedef aldığını belirtti.  "Hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktüremeyecek." ifadesini  kullanan Yazıcı, şunları kaydetti: 

"Sevgili polis kardeşlerim, meslek hayatınızın önemli bir dönüm  noktası olan bu mutlu günden itibaren daha büyük sorumluluklar yükleneceğinizin  bilincinde olarak milletimize hizmet yarışına devam edeceksiniz. Görev yaptığınız  yerlerde vatanınıza sahip çıkınız. Vatandaş memnuniyetini ön planda tutunuz. Bu  devlet ilkelerine bağlı kalınız. Hak ve adaletten ayrılmamayı görev biliniz. Özel  harekat ekibinin, ülkemizdeki terör olaylarından anlaşılacağı gibi çok önemli bir  yeri vardır. Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz çok özel seçilen  insanlardır. Sizler en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı  olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve  vatan sevginizdir. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve hayırlı olsun diyorum."

İŞTE O YÜREK TİTRETEN MARŞ



MÜCADELE SON TERÖRİST YOK OLANA KADAR...

 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Özer ise konuşmasına  İstanbul ve Kayseri'de yaşanan terör saldırılarını kınayarak başladı. Polislerin en büyük gücünün içlerindeki iman olduğunu ifade eden Özer,  sözlerini şöyle sürdürdü:  "İnançlı ve kararlı mücadelemiz gece gündüz demeksizin en son terörist  yok edilene kadar devam edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk  olmak üzere, ülkemizin huzuru ve bekası için canlarını feda eden tüm  şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duyuyor, tedavileri  devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Polis meslek eğitim  merkezimizin gerek eğitime hazırlanmasında gerekse eğitim ve öğretim sürecinde  bizlerden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve  kuruluşlarımız ile halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Bahtınız açık, Allah yar ve  yardımcınız olsun."

 Konuşmaların ardından eğitim birincisi Ali Bozkaya, yaş kütüğüne  plaket çaktı. Ardından ilk 10'a girenlere ödülleri verildi. Daha sonra 903 özel  harekat polisi hep bir ağızdan Fetih Marşı'nı söyledi. Bu sırada aileler, duygulu  anlar yaşadı.Törenin sonunda Türk bayraklarıyla örtülü ve üzerinde Kur'an-ı Kerim  ile silah bulunan masalara ellerini koyan özel harekat polisleri, yemin etti.

Kaynak: AA
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