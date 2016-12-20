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96 hakim ve savcı, HSYK tarafından görevden uzaklaştırıldı

HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 96 hakim ve savcının daha görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti. Böylece toplam 287 hakim ve savcı hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmış oldu.

96 hakim ve savcı, HSYK tarafından görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2'nci Dairesince 96 hakim ve savcı daha görevden uzaklaştırıldı.

Açıklama HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'dan geldi.

97 hakim ve savcı hakkında başlatılan soruşturmada bir kişiye emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadı.

Açığa alınan 96 hakim ve savcının ismi, Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında alınan itiraflar ve toplanan diğer deliller üzerine belirlendi.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verildi. Bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleşti. İhraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme süreci devam ediyor. Açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ise ihraç veya açığa alma işlemi yapıldı.

ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #hsyk
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