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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Paris’te

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Harlem Desir ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüştü.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Paris’te

Çelik, Paris'te gün boyu süren temasları kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Desir ve Senato Başkanı Larcher ile bir araya geldi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Çelik, akşam da Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) “Avrupa için hangi gelecek” başlıklı oturumda konuşacak.

Çelik’in yarın da Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #AB Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik #IFRI #Paris
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