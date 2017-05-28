Ankara ile Brüksel'in Avrupa Birliği müzakerelerinde mutabık kaldığı 12 aylık yol haritasının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği ile yoğun bir görüşme trafiği başlayacak. 13 Haziran'da yapılacak ilk toplantı ise siyasi diyalog toplantısı olacak.

Yoğun görüşme trafiği başlayacak, Geri Kabul Anlaşması, vize serbestisi, Gümrük Birliği süreci ve fasıllar yeniden ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası mutabık kalınan 12 aylık yol haritası sürecine ilişkin yeni ayrıntılar var.



Hürriyetin haberine göre ilk görüşme 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı olacak. Bu zirve, siyasi direktörler düzeyinde yapılacak. Siyasi diyalog toplantısı Temmuz ayında ise bakanlar ve komiserler düzeyinde yapılacak. Bir süredir askıya alınan enerji diyaloğu ve ekonomi toplantıları da yeniden başlayacak.



Yol haritasına göre, Ankara ile Brüksel arasında 18 Mart 2016’da imzalanan Geri Kabul Anlaşmasının 8 maddesi için taraflar üzerine düşeni yerine getirecek. Bu kapsamda fon akışı ve göçmen kabulü de hayata geçirilecek.



Sürecin bir diğer gündemini de vize serbesti oluşturuyor. AB'li yetkililer yerine getirilmeyen 7 kriter için topun Ankara'da olduğu görüşünde. Bu kriterler arasında Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılması talebi de var. Ancak Ankara buna sıcak bakmıyor.



Taraflar arasındaki mevcut Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi için başlatılan sürecin de hızlandırılması için mutabık kalındığı kaydedildi.



Ankara birliğe katılım süreci için yeni fasılların açılmasını da talep ediyor.





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