ABD Başkan Yardımcısı Pence, Başbakan Yıldırım ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Başbakan Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.Kaynak: AA
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Pence ve Yıldırım'ın öğle saatlerinde telefonda görüşeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedilmişti.
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